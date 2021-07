José Maria de Menezes, natural de Governador Dix-Sept Rosado, de 60 anos de idade, morreu no início da noite de sexta-feira, 30 de julho, vitima de colisão de moto com uma carreta mulk. O acidente aconteceu no Distrito de Piquiri, localizada as margens da BR 110, zona rural de Mossoró.

Segundo informações, José Maria saiu de casa em Mossoró para deixar um passageiro no Piquiri e logo na chegada, bateu de frente com o mulk, que trafegava em sentido contrário e morreu no local.

Segundo informações do condutor do veículo, o motoqueiro trafegava fazendo zig-zag pela BR e ele ainda teria tentado evitar a colisão. A motocicleta invadiu a via contraria e bateu de frente com o veículo.

De acordo com familiares, José Maria estava enfrentando problemas de saúde, depois de receber a vacina contra a Covid e pode ter passado mal. Ainda de acordo com familiares, o idoso não estava bebendo.

A motocicleta da vítima foi arrastada por cerca de 15 metros e ficou parcialmente destruída, embaixo do pneu dianteiro da carreta. José Maria Menezes sofreu escoriações na região abdominal e numa das mãos e um dano no pescoço.