O mês de julho foi escolhido como o período destinado a promover e conscientizar as pessoas para o envelhecimento saudável. Diante da necessidade de manter os cuidados para evitar a contaminação pelo Coronavírus, a Prefeitura do Natal realiza este ano uma programação virtual para marcar o Julho Branco, já que ainda não há condições de se promover uma nova edição dos Jogos dos Idosos. Dentro da programação deste ano, nesta terça (20) será lançado um vídeo com orientações para os idosos, no canal do Youtube da Prefeitura de Natal.

Em parceria com o Conselho Municipal do Idoso, a Rede de Proteção e Valorização da Pessoa Idosa do RN e a OAB, a campanha tem como objetivo esclarecer sobre a importância da experiência dos idosos e de sua participação no mundo atual, proporcionar a essas pessoas momentos de cultura e lazer, objetivando o desenvolvimento de iniciativas alusivas à dignidade da pessoa idosa e ao envelhecimento saudável.

Serão lives, vídeos, debates e ações de rua com grupos de praticantes de atividades esportivas. “O envelhecer saudável é uma das vertentes do Julho Branco e a atividade física é essencial para isso”, explica a secretária de Esporte e Lazer, Jódia Melo.

O Julho Branco foi instituído no calendário oficial de eventos do município de Natal, pela Lei Nº 6.713/2017, publicada no Diário Oficial do Município em 1 de setembro de 2017.



Programação do Julho Branco - Ações Solidárias de Valorização à Pessoa Idosa

20/07 - Lançamento de vídeo no canal da Prefeitura do Natal no Youtub, com orientações sobre como o idoso pode se movimentar, nas academias ao ar livre e em casa



22/07 - Live com equipe da SEL e SMS - 17h. O convidado é o Prof. Igor Conterato Gomes, profissional de Educação Física - UNESP, mestre em Fisioterapia - UNESP, doutor em Epidemiologia em Saúde Pública - USP e coordenador Nacional da pós-graduação em Prescrição de Exercícios para Grupos Especiais pelo Instituto Valorize

23/07 - Ação no Ivone Alves. Das 9h às 13h, com equipes da Saúde, UFRN, SEL e Semtas

- Atividades:

Avaliação Nutricional e Orientação Dietética.

SEL com orientações, Funcional e Dança

A Semtas levará água em copos descartáveis;

SMS com vacinação contra a gripe – testes de glicemia – verificação de pressão arterial – orientação sobre saúde bucal – orientação sobre carteira da Pessoa Idosa – participação de médicos (a confirmar)

29/07 - Live com equipe do MP, CMPI, OAB E Semtas – A organização da Live será de responsabilidade da Secom - 17h

31/07 - Encerramento / Praça Augusto Leite - das 9h às 13h