A Delegacia de Defraudações e Falsificações de Fortaleza (DDF) está perto de fechar um inquérito que investiga um golpe envolvendo nomes de grandes artistas da música brasileira. A polícia diz que um grupo teria criado perfis falsos do cantor Wesley Safadão e do produtor Dudu Borges para enganar músicos com falsas promessas no Ceará.

A principal vítima do golpe, segundo a polícia, é a cantora e compositora Giselle Café, de 40 anos, que há mais de 20 atua em eventos sociais, como casamentos e aniversários.

Ela acusa a antiga parceira Yoná Torres de ter se passado por Dudu Borges. A mentira teria custado à cearense mais de R$ 80 mil.

Ela se aproveitou do meu sonho e de um momento de um momento de fraqueza meu para me prometer o mundo, mas era tudo mentira. Giselle Café, cantora cearense Yoná foi a única, entre os quatro suspeitos de envolvimento no golpe, que teve o nome revelado pela polícia até o momento.

Ela chegou a ser presa em flagrante no último dia 21, em um hotel em Fortaleza.

Yoná foi solta mediante pagamento de fiança. Os demais envolvidos não tiveram os nomes divulgados, segundo a polícia, para não atrapalhar as investigações.

De acordo com o delegado Andrade Júnior, responsável pela investigação, a suspeita havia combinado, com Giselle, receber R$ 20 mil.

Segundo Yoná, o valor seria transferido para Dudu Borges. Segundo o delegado, a polícia deve indiciar os quatro suspeitos por estelionato, falsificação ideológica e formação de quadrilha. "As investigações mostram que era um esquema organizado para enganar os artistas", diz o responsável pela DDF.

Construindo um sonho fake

A história começou em maio, quando Giselle procurou Yoná, que era considerada "um presente de Deus" na vida da cantora, para pedir uma ajuda profissional. As duas se conheciam havia desde o início do ano e faziam parte do mesmo grupo de compositores.

Giselle tinha o sonho de lançar um álbum com composições próprias e queria um novo produtor para tocar o projeto. Foi quando apareceu o nome de Dudu Borges na conversa. Há muito tempo ela falava que era muito amiga do Dudu, que tinha uma relação com ele 'de outras vidas' e que ele devia um favor a ela.

Ela dizia pra todo mundo que eles eram muito próximos. Com base na suposta amizade, Yoná prometeu a Giselle que pediria a Dudu a produção do disco, por um preço menor, "especial para amigos".

A cearense chegou a se surpreender com a ideia e duvidou ter condições de pagar pelo trabalho de um dos produtores mais requisitados do país, como mostram os "prints" da conversa com Yoná, obtidos com exclusividade por Splash. No aplicativo, Dudu aparece registrado com o nome de "Minha vida".



Coluna Splash UOL.