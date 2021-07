Três criminosos invadiram uma casa na Zona Norte de Natal , fizeram duas moradoras reféns e se entregaram após negociação com a Polícia Militar. O caso aconteceu na tarde desta sexta-feira (23).

De acordo com a PM, os criminosos estavam em fuga quando invadiram a residência no bairro Pajuçara.

Os suspeitos primeiro tentaram assaltar uma vendedora de roupa, que estava deixando mercadorias na casa de uma cliente. Eles tentaram invadir a residência, mas as vítimas fecharam a porta antes. Assim, eles fugiram com o carro e as mercadorias.

O carro, segundo a vendedora, tinha um bloqueador, o que obrigou os criminosos a abandonarem o veículo na mesma rua. Eles roubaram um outro carro e fugiram, segundo relatou a vendedora aos policiais.

A PM foi acionada e passou a perseguir os criminosos, que abandonaram o carro na altura da Rua Carteiro Agnaldo e entraram em uma casa com o portão aberto. Em seguida, pularam o muro para uma casa na Rua Nova República.

Eles chegaram a trocar tiros com os policiais e um dos criminosos foi atingido na barriga. Ao se verem cercados, eles fizeram as moradoras reféns e levaram para o andar superior da casa, usando as duas como escudos.

Após cerca de 20 minutos de negociação com a PM, os suspeitos se entregaram. A polícia apreendeu um revólver com todas a munições deflagradas.