Violência: Com 20 homicídios a mais, 2020 já é mais violento que o igual período de 2019 em Mossoró

Os três primeiros meses de 2020, já são considerados mais violentos que no igual período de 2019. Até esta segunda feira dia 20 de abril de 2020, a cidade de Mossoró já registrou 54 assassinatos, contra 34 ocorridos no mesmo período do ano passados. Já são 20 homicídios a mais.





As medidas de segurança pública adotadas pelo governo do estado para combater a violência em Mossoró, parecem não fazer efeito e a cidade se ver em meio a um banho de sangue, deixando a população local sob clima de tensão e medo, não obstante a pandemia do novo coronavírus.





Os bairros que registraram homicídios do dia 01 até esta segunda feira 20 de abril foram: Aeroporto (01), Dom Jaime Câmara (04), Santo Antônio (02), Conjunto Odete Rosado (01) e Paredões (01).





Zona Rural





A Zona Rural do município vem se demonstrando violenta neste ano de 2020. Já foram registrados quatro homicídios. Os crimes ocorrerem na Barrinha (02 homicídios), Maísa (01) e margens da BR 110 (01 homicidio).





Apesar do governo anunciar em mídias pagas, que vem combatendo a violência no nosso estado e porque não dizer em Mossoró, a realidade enfrentada pela população é outra bem diferente. Casas estão sendo invadidas por criminosos e seu moradores perdendo seus bens adquiridos com dificuldades. Os arrastões não são mais privilégios da área urbana. A zona rural passou a ser um alvo fácil dos bandidos e a população não sabe mais a quem pedir socorro.





A Comunidade de Curral de Baixo, vive sob ataque de criminosos constantemente. Além dos arrastões praticados por bandidos durante as madrugadas, moradores estão sendo sequestrados, amarrados e jogados no matagal, como aconteceu na semana passada, onde dois cidadãos foram assaltados e levados para o matagal, onde ficaram amarrados e depois resgatados pela Polícia Rodoviária federal.





Fim da Linha