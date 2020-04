PRF/RN detém motoristas de ônibus intermunicipais por superlotação; Um fazia a linha de Natal para Nova Cruz

Os passageiros excedentes foram remanejados para outros ônibus

Dois ônibus intermunicipais foram abordados no início da noite desta sexta-feira (3). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Departamento de Estradas e Rodagens (DER/RN) realizaram a ação na unidade operacional de Macaíba, na BR-304.





Um dos transportes fazia a linha de Natal para Nova Cruz/RN e o outro, de Natal para a cidade de Lajes Pintada, na região Trairi do Estado. Os dois veículos estavam transportando pessoas em pé, infringido o Decreto nº 29.583/20, do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, que limita o número de passageiros ao número de cadeiras existente no veículo.





Os passageiros excedentes foram remanejados para outros ônibus. Já os motoristas foram detidos e irão responder judicialmente por infringir determinação do poder público, destinada a impedir propagação de doença contagiosa.