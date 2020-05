Patu: Máscaras com caricatura do prefeito viram polêmica na internet

Em meio à pandemia a prefeitura de Patu distribuiu máscaras para combate do novo Coronavírus (Covid-19), mas, ao mesmo tempo, ao que foi apurado por nossa equipe, foram criadas por fabricantes locais uma máscara diferenciada, com a caricatura do prefeito Rivelino Câmara.





Caricatura do Prefeito à esquerda (retirada do perfil de Rivelino) e à direita imagem ilustrativa



Esse fato foi suficiente para que surgisse uma polêmica na internet atribuindo ao prefeito a tal confecção com suposto uso eleitoreiro.





Nota de Esclarecimento





No mesmo momento que se viu em meio à polêmica o prefeito Rivelino publicou uma Nota de esclarecimento mencionando que a prefeitura não teria confeccionado tais máscaras e que, também: " ​A Prefeitura não exerce controle sobre a forma das estampas adotadas pelos fabricantes de máscaras de proteção facial no Município, que vendem a preços módicos e até doam seus produtos, todos preocupados com o enfrentamento ao novo Coronavírus."





Ainda de acordo com a nota de Câmara "as máscaras distribuídas pela Prefeitura para combate à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) não têm imagens nem retratam qualquer pessoa, símbolo ou partido político, o que ocorre em fiel cumprimento a princípios e normas jurídicas."





A polêmica





Imagem divulgada no perfil de Rivelino - Apagada posteriormente





A polêmica começou após a oposição acusar Rivelino de estar realizando "propaganda eleitoral antecipada", que é, segundo o TSE, toda divulgação que acontece antes do período permitido, ou seja, antes de existirem candidatos.





Em uma publicação no Facebook, um dos opositores indagou sobre o fato de existirem tais máscaras e vários foram os comentários e discussões em torno do tema.