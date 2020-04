Mais de 2,5 mil presos deixam cadeias no Paraná por causa do novo coronavírus

Mais de 2,5 mil presos em delegacias e presídios do Paraná foram autorizados pela Justiça a cumprir prisão domiciliar por causa do risco de contágio do novo coronavírus. A estatística consta em um relatório do Departamento Penitenciário do Paraná (Depen), de 16 de março até a última sexta-feira (3).