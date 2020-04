Jovem é executado com 16 tiros de pistola no "Inferno Colorido".

A cidade de Mossoró, na região Oeste do Rio Grande do Norte, registrou no final da noite de quarta feira 7 de abril de 2020, mais um homicídio a bala, o segundo da noite. O crime aconteceu por volta das 23h50min na Rua Edilson J. da Costa em uma região denominada de "Inferno Colorido" no Conjunto Malvinas.



Um homem aparentemente jovem, sem identificação, foi morto em via pública com cerca de 16 tiros de pistolas calibres 9mm e 380. Moradores da região ouviram os disparos e acionaram a Polícia Militar que foi ao local e depois de buscas conseguiu localizar o corpo que estava próximo a uma galeria de esgotos.

No local a única informação que a polícia conseguiu colher, junto a moradores foi de que a vítima não morava naquela localidade e supostamente seria da cidade de Parnamirim, na região da Grande Natal. O desconhecido recebeu a maior parte do tiros, na cabeça, um crime que características de execução.