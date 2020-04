Jovem de 18 anos grávida de sete meses é morta a tiros dentro de casa

Uma jovem de 18 anos que estava grávida de sete meses foi morta a tiros dentro da própria casa na noite desta quinta-feira (16) no distrito de Mangabeira, que fica no município de Macaíba, na Grande Natal. Luzia Beatriz de Lima Silva e o bebê morreram ainda no local.



O caso aconteceu na rua Geraldo da Silva, na comunidade Manoel Dias. De acordo com o delegado Cidorgeton Pinheiro, da Delegacia de Polícia Civil de Macaíba, o criminoso entrou na casa e efetuou quatro disparos na cabeça e um no ombro da jovem. Os tiros foram de uma arma calibre 38.

Ele explicou que vizinhos chamaram o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) porque o feto se mexeu bastante após Beatriz ter sido baleada. “As pessoas acionaram o Samu com objetivo de salvar a vida do feto”, falou.

De acordo com o delegado, ela morava com a mãe, que é empregada doméstica e só aparecia em casa nos fins de semana.

A Delegacia de Macaíba vai investigar o crime. “Estamos colhendo quem seria o companheiro, as amizades, e o grupo social dela, para sabermos se há envolvimento com o crime. Assim a gente vai poder desenvolver uma investigação de forma mais apurada”, explicou.