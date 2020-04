Corona "Fim do RN": Governo projeta que RN, em 1 mês, terá mais casos que o mundo

Deu no blog do Ismael Sousa

Segundo projeção da Sesap, em um mês o RN vai ultrapassar número de infectados do mundo.





Segundo a projeção "otimista" divulgada pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesap), o número de infectados pelo Covid-19 (Novo Coronavírus) no Rio Grande do Norte pode atingir 2 milhões de pessoas até o dia 15 de maio.





Isso significa que somente no estado, teremos em pouco mais de 30 dias, um número de infectados maior do que foi registrado em todo o mundo desde que começaram as estatísticas dessa doença.





Atualmente, o mundo registra 1,4 milhões de infectados. Vamos bater essa meta em um mês. É mole?