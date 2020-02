Investimentos da Prefeitura no Natal em Natal têm aprovação de 85% do público

Os investimentos da Prefeitura no Natal em Natal tiveram a aprovação de 84,3% da população natalense e de turistas que prestigiaram o maior projeto cultural do Rio Grande do Norte. O dado faz parte da pesquisa “Perfil do Público do Natal em Natal 2019” apresentada na manhã desta quarta-feira (19) pelo presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio Grande do Norte (Fecomércio/RN), Marcelo Fernandes de Queiroz, no salão nobre do Palácio Felipe Camarão.









Os números também apontaram que 88,2% dos entrevistados pretendem voltar ao Natal em Natal e 97,9% recomendam o mesmo. A nota geral atribuída ao evento foi de 8,69%. Foram entrevistadas 1.007 pessoas no período de 15 de dezembro de 2019 a sete de janeiro de 2020. Outro importante dado da pesquisa aponta que o total de valores movimentados atingiu este ano a cifra de R$ 38.833.504,99, sendo que R$ 25.630.705,00 foram desembolsados por potiguares (79,7%) e R$ 13.2023.799,61 por turistas (20,3%). O público total nos eventos chegou a 436.64 pessoas.





“O Natal em Natal está consolidado como o maior projeto cultural do Estado. Ano passado, foram mais de 300 atrações e o carro-chefe foi o Festival de Música de Natal que ocorreu nos vários polos instalados na cidade. O evento recebeu uma aprovação altíssima de 8,7%, o que nos enche de alegria. Também ficamos felizes com a aprovação de 85% da população em relação aos investimentos da Prefeitura. Estamos no caminho certo”, observou o prefeito Álvaro Dias.





O chefe do executivo municipal destacou, ainda, a eficiência da TV e das mídias sociais na divulgação do projeto. No item ‘Como soube do Natal em Natal’, 53,1% dos entrevistados citaram a Internet/Mídias sociais, enquanto que 30,1% mencionaram a televisão. A respeito do público no período do evento, o prefeito comemorou: “Nada mais reflete o Natal em Natal do que o contingente de quase 500 mil pessoas. Um público duas vezes e meia maior em relação a 2018”.





Para o presidente do Sistema Fecomércio, Marcelo de Queiroz, os números da pesquisa mostram o impacto do Natal em Natal na economia do município, principalmente na geração de emprego e renda: “Desde o Natal em Natal de 2015 que a Fecomércio faz esse levantamento. E observamos como os percentuais têm crescido ano a ano. É um projeto importante que estimula a economia criativa e gera emprego e renda para a população”.