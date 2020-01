Homem sofre tentativa de homicídio no interior do estado

José Cláudio Mato Júnior, 22 anos, foi baleado por volta das 18:30hs deste domingo 26 de janeiro de 2020, na rua Padre Freire, no bairro Belo Horizonte, próximo a UPA do bairro. De acordo com testemunhas, o mesmo vinha em uma traxx, e um elemento sozinho atirou em sua direção. Ele procurou abrigo em uma casa que estava com as portas abertas.









Caiu dentro do quintal, e com medo do atirador, pulou os muros até chegar na rua Padre Américo, rua em que ele mora. Em seguida ele foi levado para a UPA do BH, e uma equipe BRAVO do SAMU, realizou a transferência dele.





Segundo o socorrista Walace o mesmo foi atingido com um tiro na perna transfixante. Seu estado de saúde é considerado estável. Segundo informações de pessoas próximas ele não tem passagem pela polícia. Caso deverá ser investigado, pela Polícia Civil.