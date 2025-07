A magia do circo está de volta! Após 20 anos, o Internacional Circo Kroner estreia em Natal no dia 18 de julho, com espetáculos repletos de emoção, música, acrobacias e grandes surpresas na Arena das Dunas. Com estrutura de alto padrão e atrações de nível internacional, o circo promete encantar toda a família logo no seu fim de semana de estreia, com várias sessões programadas e ingressos acessíveis.

A estreia acontece na sexta-feira (18), às 19h30. Já no fim de semana, o público terá uma programação intensa: no sábado (19), as sessões acontecem às 16h, 18h30 e 20h30; e no domingo (20), também às 16h, 18h30 e 20h30. Os ingressos já estão à venda, com valores a partir de R$ 30 e possibilidade de parcelamento em até 3x sem juros.

Os assentos são divididos por setores que garantem boa visualização de qualquer ponto da plateia. O mapa completo com os valores de cada setor pode ser conferido no site oficial www.circokroner.com.br.

Além de uma programação intensa com mais de 60 artistas brasileiros com experiência internacional, o espetáculo traz atrações como trapezistas, mágicos, globo da morte com cinco motos em cena simultaneamente e a impressionante trupe de báscula, que mistura acrobacias com pernas de pau. O show ainda é acompanhado por uma banda ao vivo e cantores, criando um verdadeiro musical circense.

O Circo Kroner também se destaca pela infraestrutura diferenciada: lona climatizada exclusiva no Brasil, banheiros de alto padrão e acessibilidade, tudo pensado para proporcionar conforto, segurança e memórias inesquecíveis para todas as idades. A venda de ingressos está disponível no site www.circokroner.com.br e nas redes sociais oficiais do circo @circokroneroficial. Prepare-se para viver sua própria experiência Kroner.