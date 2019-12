OAB/RN recebe ofício da ANATRA sobre anuidade da advocacia potiguar

O presidente da Associação Norteriograndense dos Advogados Trabalhistas - ANATRA, Glaydson Soares, foi recebido no último sábado pelo presidente da OAB/RN, Aldo Medeiros. Na ocasião, a ANATRA protocolou ofício se dispondo a discutir junto com o Conselho Estadual da OAB/RN o reajuste na anuidade da Advocacia Potiguar para o ano de 2020.