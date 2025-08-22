Natal está prestes a ganhar um novo destino para os apaixonados por magia, encantamento e experiências imersivas. A famosa hamburgueria temática Beco Mágico inaugura sua unidade na capital potiguar no dia 29 de agosto, trazendo para a cidade um espaço que promete unir gastronomia criativa, entretenimento e cenografia envolvente.

Inspirado em um universo bruxo que marcou gerações, o Beco Mágico já conquistou fãs em cidades como Recife, João Pessoa, Aracaju, Manaus e Goiânia. Agora, chega a Natal com uma proposta inédita: transformar refeições em momentos encantados para todas as idades – não apenas para fãs do mundo mágico, mas também para quem busca experiências diferenciadas.





No cardápio, destaque para hambúrgueres como o “Pomo de Ouro”, a tradicional cerveja amanteigada, drinks temáticos e sobremesas inspiradas em elementos icônicos de histórias fantásticas. Cada detalhe do ambiente foi pensado para transportar o público a um cenário de magia e diversão, consolidando a marca como referência nacional em imersão temática.

A inauguração em Natal será acompanhada de uma programação especial, pensada para encantar tanto os entusiastas da magia quanto os curiosos que desejam viver algo novo e surpreendente. “É uma experiência criada por fãs, para fãs. E Natal vai sentir isso desde a primeira visita”, afirma a equipe responsável.

Mais informações e novidades sobre a abertura estão sendo divulgadas no perfil oficial no Instagram: @becomagiconatal.