Com o objetivo de fortalecer a relação entre o Legislativo e os comunicadores da cidade, a Câmara Municipal de Parnamirim promoveu, na manhã desta segunda-feira (14), o “Câmara em Pauta: Encontro com Comunicadores de Parnamirim”, primeiro evento focado na área realizado pela Casa. Na ocasião, estiveram presentes blogueiros, assessores de comunicação e profissionais da mídia local, que foram recebidos pelo presidente da Casa Legislativa, vereador Dr. César Maia, e pelo Diretor de Comunicação Social, Gustavo Brendo. Também marcaram presença os vereadores Thiago Fernandes, Michael Borges, Serginho, Chicão e Irani Guedes.





O diretor de Comunicação, Gustavo Brendo, celebrou a oportunidade de promover esse encontro com os profissionais da área. “Através dos veículos de comunicação locais conseguimos expandir nossas pautas e falar com com o cidadão parnamirinense. Esse evento é um momento de confraternização, de networking e de mostrar nossos resultados neste primeiro semestre”, afirma. Atualmente, o setor de comunicação é o maior da Casa do Povo, abarcando a Assessoria de Comunicação, TV Câmara, Libras e Som e tem logrado números exitosos nas redes sociais oficiais.





Para o presidente da Casa, vereador Dr. César Maia, esses números refletem o interesse do povo com as pautas discutidas na Câmara. “O que nós temos feito na Ascom é tentar desconstruir a imagem de que os políticos estão distantes da população e mostrar que nós precisamos da participação popular”, declara.





Para os participantes, o evento também foi de enorme ganho. O editor do Potiguar Notícias, Hiago Luis, parabenizou pela iniciativa e acrescentou que "o grande ponto deste encontro foi a importância de construir e manter certa credibilidade, já que nosso compromisso é fazer uma aproximação entre o Legislativo e o povo", assegura.





O evento também teve a finalidade de valorizar o trabalho desses agentes da mídia e ressaltar o compromisso da Câmara com a transparência. "O trabalho do jornalista tem como princípio a transformação social, e quando alinhado com a Câmara, que é a Casa do Povo, esse trabalho tende a ser mais eficiente", disse o jornalista Dr. Willen Moura do Jornal Diário Potiguar.





Palestra e participação





Um dos destaques do evento foi a palestra da jornalista Anna Ruth Dantas: “A responsabilidade do comunicador e a construção da cidadania”. Para a jornalista, esse foi um momento importante para o debate sobre a comunicação pública e a construção da credibilidade de uma instituição pública.





Estiveram participando representantes de diversos veículos, como Potiguar Notícias, Jornal Diário Potiguar, Blog do Gilson Moura, NoCast Podcast, Blog DuSouto, Blog Heloísa Macedo, Na Cophab, entre outros.