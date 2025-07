Edu Santos, fotógrafo com deficiência visual e autismo, tem mostrado que a arte fotográfica vai muito além das limitações físicas. À frente da Replay Mídia Visual, ele tem conquistado um espaço de destaque no mercado regional, oferecendo serviços personalizados que atendem a diferentes tipos de clientes.

Com cinco anos de experiência, a empresa tem se consolidado como uma das mais respeitadas na região de Cachoeira do Sul, destacando-se pela qualidade e pela sensibilidade com que executa cada projeto.