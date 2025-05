Um vendedor de milho, identificado como Samuel, foi assassinado a tiros nesta terça-feira (21) em frente ao Hospital Bela Mina Monte, localizado em São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal. Segundo relatos de familiares, os criminosos estavam fortemente armados e agiram com extrema violência.

De acordo com as informações preliminares, ainda a confirmar, os suspeitos chegaram em um veículo modelo Celta branco. Eles desceram do carro encapuzados, usando máscaras de caveira e roupas pretas, e dispararam várias vezes contra a vítima, que não teve chance de defesa.

A Polícia Militar, com apoio do 16º Batalhão e CPRE, conseguiu encontrou o veículo utilizado no atentado, além de armamentos possivelmente usados no crime. Segundo os agentes, um dos criminosos teria tido problemas com sua arma, mas outro integrante do grupo continuou o ataque com outras armas.

As investigações seguem em andamento para identificar e capturar os responsáveis pelo crime, que chocou moradores da região.

A confirmação das informações será feita no decorrer do dia.