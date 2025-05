Imagem: Agência Senado





O Senado aprovou na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) a proposta de emenda à Constituição (PEC) que acaba com a reeleição para presidente da República, governadores e prefeitos. O texto também amplia os mandatos: cinco anos para chefes do Executivo, deputados e vereadores, e dez anos para senadores. Além disso, unifica as eleições para todos os cargos a cada cinco anos.