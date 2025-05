Imagem: Reprodução

A prefeitura de Acari, RN, usou as redes sociais para esclarecer à população que a Insulina permanece disponível.

Veja a nota na íntegra:

ESCLARECIMENTO À POPULAÇÃO

A Prefeitura de Acari dispõe de insulina para atendimento à população. Atualmente, as unidades básicas de saúde (UBSS) e o Pronto Atendimento Municipal estão abastecidos com insulina (em frascos), disponível para os pacientes que dela necessitam.

O fornecimento do medicamento segue rigorosamente o protocolo de entrega e controle. Com relação às insulinas (caneta), distribuídas pelo Ministério da Saúde, estarão chegando nesta quinta-feira (01). O paciente usado em uma informação divulgada nas redes sociais (instagram) declarou não querer tomar a insulina em frasco (seringa). O Pronto Atendimento tem o registro do atendimento.

A saúde é prioridade para a gestão. Garantimos que temos medicamentos em estoque, inclusive, no Pronto Atendimento e que, mais uma vez, informações circulam nas redes sociais sem o cuidado de se aferir corretamente a verdade dos fatos.

Prefeitura de Acari

Secretaria Municipal de Saúde Pública