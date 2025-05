Marco Velazquez, um morador de Chicago, estava vendendo sua casa quando descobriu que um casal, Shermaine Powell-Gillard e Codarro, havia se mudado para lá sem autorização. Eles alegaram ter comprado o imóvel e apresentaram um documento de hipoteca, mas o condado de Cook afirmou que o documento não era oficial.





A polícia informou que não poderia agir imediatamente, pois o caso precisava ser resolvido judicialmente. Diante disso, Velazquez decidiu ocupar a casa junto com os invasores, passando a noite na sala com sua esposa. No dia seguinte, o casal exigiu US$ 8.000 para sair, alegando que haviam investido esse valor na propriedade. Após negociação, Velazquez concordou em pagar US$ 4.300 para evitar um processo demorado.





Semanas depois, a polícia informou que Shermaine já havia sido presa por invadir outra casa, falsificar documentos e obstruir identificação. Velazquez colabora com as autoridades para que medidas legais sejam tomadas contra os invasores.





Que situação incomum, não é?



Via R7