Foto: Sejus Reprodução

Cerca de 300 presos do regime semiaberto no Rio Grande do Norte estão sem tornozeleiras eletrônicas. A Secretaria de Estado da Administração Penitenciária (Seap) informou que há equipamentos em estoque e que a instalação está sendo realizada conforme a capacidade da Central de Monitoramento Eletrônico. A meta é resolver essa pendência nas próximas semanas.

Casos semelhantes já ocorreram no estado. Em 2023, a falta de tornozeleiras foi causada por dívidas do governo com fornecedores, e em 2024, cerca de 500 presos avançaram para o semiaberto sem o equipamento.

Atualmente, os serviços de instalação, manutenção e monitoramento das tornozeleiras estão em pleno funcionamento, com a Central aumentando sua capacidade de atendimento. Nos últimos dias, mais de 700 dispositivos foram instalados, e o fornecimento continua regularizado.