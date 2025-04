A rede Summit Hotels anuncia a incorporação de um novo empreendimento ao seu portfólio a partir de hoje, 1º de abril: o Vila do Mar by Summit Hotels, uma verdadeira casa de praia em Natal, projetada para oferecer uma experiência completa de lazer e conforto para famílias e amigos.

Com localização privilegiada pé na areia, o hotel conta com 400 metros de frente para o mar e vista para o Parque das Dunas, a apenas 5 km do centro da cidade e das principais praias urbanas, como Ponta Negra. O destino ideal para quem busca descanso e diversão o ano inteiro.

O Vila do Mar by Summit Hotels oferece uma ampla estrutura de lazer, incluindo quatro piscinas, parque aquático, espaço kids, playground, quadra de areia e jogos de mesa. Aqui, o espírito do veraneio está presente o ano inteiro, proporcionando momentos inesquecíveis para todas as idades.

Os hóspedes podem desfrutar do sistema all inclusive, com comida e bebida disponíveis 24 horas por dia em um buffet self-service, incluindo pratos típicos da região. O empreendimento oferece ainda as modalidades de pensão completa, meia pensão ou diárias apenas com café da manhã, atendendo a diferentes demandas dos clientes. Além disso, o hotel organiza passeios imperdíveis para Pipa, Genipabu e Maracajaú, já inclusos na experiência de hospedagem.

Todos os quartos do Vila do Mar by Summit Hotels possuem vista para o mar, ar-condicionado, varanda, TV LCD, frigobar e mesa de trabalho. As acomodações são ideais para famílias, podendo hospedar até seis pessoas em um mesmo apartamento, mantendo a essência das casas de praia.

Para maior comodidade, o hotel oferece quartos adaptados para acessibilidade, serviço de lavanderia, equipe multilingue, balcão de atendimento 24h, Wi-Fi gratuito e estacionamento pago.

Para completar, o hotel é pet friendly e oferece sistema de Day Use das 8h às 18h, com acesso a toda a infraestrutura do hotel, incluindo piscinas, parque aquático, playground, quadra de areia, gramado, redário e buffet all inclusive com open bar.

Mais informações: www.summithotels.com.br



Outras imagens: