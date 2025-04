Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O deputado federal Pedro Lucas Fernandes (União Brasil - MA) foi nomeado como novo ministro das Comunicações pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A informação foi anunciada nesta quinta-feira (10) pela ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann.

Substituição no comando

Fernandes substitui Juscelino Filho, que deixou o cargo após acusações de desvio de recursos públicos relacionados a eventos anteriores à sua gestão no ministério. A escolha de Fernandes, líder do União Brasil na Câmara dos Deputados, reflete a continuidade da participação do partido no governo.

Perfil do novo ministro

Pedro Lucas Fernandes é conhecido por sua atuação política no Maranhão e por sua liderança dentro do União Brasil. Sua nomeação é vista como uma estratégia para fortalecer a base aliada no Congresso Nacional.

Próximos passos

A posse oficial de Fernandes está prevista para ocorrer após o feriado da Páscoa. Ele será responsável por áreas estratégicas como telecomunicações e serviços postais, setores fundamentais para a infraestrutura e comunicação do país.

