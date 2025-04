O perfil de notícias tipicamente de oposição em Parnamirim "A voz de Parnamirim", usou uma trend para expor a exoneração de George Cunha. Veja íntegra:



George:"Prefeita, toda a minha experiência acumulada por vários anos de serviços prestados à população de Parnamirim… não agrega em nada na sua gestão?"





Nilda:

"Meu amigo George… Eu tô devolvendo a Prefeitura para o povo!"





"Para o povo da professora Nilda. Entendeu?"





*Diálogo fictício, com base na notícia da exoneração do excelente profissional George Cunha, que acumula anos de relevantes serviços prestados a sociedade e experiência, porém foi descartado pela gestão Nilda, que demonstra zero preocupação com a qualidade do serviço a população, e em seu lugar, segundo informações que circulam na cidade, colocou um apadrinhado político a pedido de um vereador.