MP-SP Solicita Investigação de Otávio Mesquita por Acusação de Estupro

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) solicitou à polícia a abertura de uma investigação contra o apresentador Otávio Mesquita, após denúncia de estupro feita pela comediante Juliana Oliveira. O caso teria ocorrido durante a gravação do programa "The Noite", apresentado por Danilo Gentili no SBT, em 2016, quando Juliana atuava como assistente de palco e produtora.

De acordo com a denúncia, Mesquita teria tocado nos seios e em outras partes íntimas de Juliana durante as filmagens, mesmo diante das tentativas dela de se esquivar e demonstrar contrariedade. As imagens do episódio, que foi ao ar em 25 de abril de 2016, foram anexadas como evidência.

Otávio Mesquita nega as acusações, alegando que se tratava de uma brincadeira previamente combinada entre eles. Ele argumenta que, caso Juliana tivesse se sentido desconfortável, poderia ter solicitado ao SBT que o programa não fosse exibido. Mesquita também destaca que sua ex-esposa e filho estavam presentes na plateia durante a gravação.

O advogado de Juliana Oliveira, Hédio Silva Jr., afirma que, com a decisão do MP-SP, Otávio Mesquita passa à condição de investigado e que o inquérito deverá fortalecer as provas apresentadas. Ele ressalta que a lei penal considera a prática de atos libidinosos mediante violência como estupro, mesmo sem ocorrência de penetração.