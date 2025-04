Foto: Reprodução

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) apresentou denúncia contra nove indivíduos suspeitos de envolvimento no assassinato do prefeito de João Dias, Francisco Damião de Oliveira, conhecido como Marcelo Oliveira, e de seu pai, Sandi Alves de Oliveira. O crime ocorreu em 27 de agosto de 2024, durante a campanha eleitoral.

Entre os denunciados estão a ex-prefeita de João Dias, Damária Jácome, e sua irmã, a vereadora Leidiane Jácome. Ambas são acusadas de serem mentoras intelectuais do duplo homicídio e, atualmente, encontram-se foragidas. A defesa das irmãs afirma que elas são inocentes e que não possuem qualquer relação com os crimes.

As investigações revelaram que o crime foi planejado durante um culto religioso, levando a operação policial a ser denominada "Profanos". Um pastor de 27 anos, que atuava em uma igreja evangélica da região, está entre os presos e é apontado como um dos mandantes do assassinato. De acordo com o delegado Alex Wagner, o pastor auxiliou na logística do crime, ajudando a identificar o local e o momento mais adequados para a execução.

Além dos mandantes, oito pessoas foram indiciadas como executores do crime. A Polícia Civil cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão nas cidades de João Dias, Patu e Marcelino Vieira, resultando na prisão de seis suspeitos. Outros dez indivíduos foram indiciados por formação de milícia.

O prefeito Marcelo Oliveira e seu pai foram assassinados enquanto visitavam casas de apoiadores no conjunto São Geraldo, em João Dias. Criminosos em dois veículos chegaram ao local e efetuaram disparos contra os dois. Sandi Alves morreu no local, enquanto Marcelo foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

As investigações continuam em andamento para localizar os foragidos e esclarecer todos os detalhes do caso.