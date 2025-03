Foto: Reprodução

A Prefeitura de Assú, no Rio Grande do Norte, afastou os responsáveis pelo setor de transporte após um veículo oficial do município ser apreendido com drogas no Paraná. A decisão foi anunciada nesta quinta-feira (13) pelo prefeito Luís Eduardo Soares, conhecido como Dr. Lula, em resposta à operação policial que resultou na apreensão do carro.

Entenda o caso

Na última sexta-feira (7), uma operação conjunta das polícias civis da Paraíba e do Paraná apreendeu um veículo oficial da Secretaria Municipal de Saúde de Assú em Foz do Iguaçu, Paraná. No interior do carro, foram encontrados 250 kg de maconha, um fuzil e uma espingarda calibre 12. Três suspeitos foram presos durante a ação.

Providências da prefeitura

Em nota oficial, a prefeitura informou que, ao tomar conhecimento do ocorrido, registrou um boletim de ocorrência e instaurou um procedimento administrativo para apurar o desaparecimento do veículo. A gestão municipal ressaltou que o carro não fazia parte da frota atual e que os indivíduos presos não são servidores do município.

Declaração do prefeito

O prefeito Dr. Lula afirmou que a administração está colaborando com as investigações e que os responsáveis pelo setor de transporte foram afastados até a conclusão do processo administrativo. "Reafirmo nosso compromisso com a transparência e a legalidade", declarou o gestor.

Investigação em andamento

As autoridades continuam investigando o caso para esclarecer como o veículo oficial foi parar em outro estado e acabou sendo utilizado para o transporte de drogas. A prefeitura de Assú se comprometeu a manter a população informada sobre os desdobramentos da situação