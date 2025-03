Imagem ilustrativa

Não é de hoje que a imprensa nacional vem denunciando casos de venda de sentença judicial e que, ao contrário do que se esperava, a justiça está sendo feita.



A Polícia Federal mantém um trabalho contínuo e está de olho nessas práticas. Apesar de sigiloso é nítido que atualmente estão vindo à tona muitos casos provando que a PF não está pra brincadeira.

Um dos últimos casos, em muitos, foi da desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia, que se tornou um verdadeiro escândalo que veio à tona com a denúncia de uma contra ela, seus filhos e ex-assessor por suposta participação em um esquema de venda de sentenças. De acordo com as investigações, eles estariam envolvidos em um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro, beneficiando terceiros em disputas judiciais. O caso faz parte da Operação Faroeste, que já identificou várias irregularidades no Tribunal de Justiça da Bahia.

Nota: Ficamos felizes em ver que estão trabalhando em prol da população e contra uma prática que traz muitos danos. Afinal uma decisão injusta baseada em compra de sentença gera problemas permanentes para a parte correta. Esperemos que essa prática seja combatida aqui no RN, também, caso aconteça.