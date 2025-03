Imagem: Lula Marques/Agência Brasil

O Ministério Público Federal (MPF) decidiu arquivar a investigação que apurava se o ex-presidente Jair Bolsonaro teria importunado uma baleia jubarte durante um passeio de moto aquática no litoral de São Paulo, em junho de 2023. Após análise dos fatos, o MPF concluiu que não houve intenção por parte de Bolsonaro em perturbar o animal.

O incidente ocorreu quando Bolsonaro pilotava uma moto aquática e se aproximou de uma baleia jubarte. Imagens do episódio mostraram a embarcação a cerca de 15 metros do cetáceo com o motor ligado, o que levou à abertura de um inquérito para investigar possível infração às normas de proteção à fauna marinha.

Em depoimento prestado em fevereiro de 2024, Bolsonaro afirmou que não tinha conhecimento de que sua conduta poderia ser considerada ilegal e que não teve a intenção de incomodar ou interferir na rota do animal. A Polícia Federal, responsável pela investigação inicial, concluiu que não havia provas suficientes para indicar que o ex-presidente cometeu crime de importunação.

Com base nessas informações, o MPF decidiu pelo arquivamento do caso, considerando a ausência de elementos que configurassem dolo ou intenção de perturbar a baleia por parte de Bolsonaro.