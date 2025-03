Imagem: Reprodução

A partir desta segunda-feira, 31 de março de 2025, os preços dos medicamentos no Brasil poderão sofrer um reajuste de até 5,06%. A medida foi autorizada pelo governo federal e publicada no Diário Oficial da União. Esse aumento reflete a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado nos últimos 12 meses.

O reajuste anual é calculado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), órgão responsável por estabelecer o teto de preços para aproximadamente 13 mil apresentações de remédios disponíveis no mercado varejista brasileiro. Este ano, diferentemente de anos anteriores, o ajuste será linear para todos os medicamentos, sem distinção por faixas de concorrência.

Embora o aumento esteja autorizado a partir de hoje, a aplicação do reajuste não é imediata nem obrigatória. As farmácias e distribuidoras podem optar por repassar o aumento de forma integral, parcial ou até mesmo não aplicá-lo, dependendo de suas estratégias comerciais e estoques disponíveis. Portanto, é recomendável que os consumidores pesquisem os preços em diferentes estabelecimentos para encontrar as melhores ofertas.

Historicamente, os reajustes de preços de medicamentos têm ficado próximos à inflação oficial do país. No ano passado, por exemplo, o aumento autorizado foi de 4,5%, alinhado ao IPCA do período.

O Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos (Sindusfarma) destaca que, apesar do reajuste autorizado, a concorrência no setor farmacêutico muitas vezes resulta em preços praticados abaixo do teto estabelecido. Além disso, programas de descontos oferecidos por farmácias e laboratórios podem amenizar o impacto do aumento para o consumidor final.

Para mais informações sobre o reajuste de preços de medicamentos, os consumidores podem consultar os canais oficiais do governo ou buscar orientação junto aos órgãos de defesa do consumidor.

Diário do RN, Jornal do RN, jornal do rio grande do norte, jornais do rio grande do norte, o mais antigo jornal do RN