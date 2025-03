Foto: PC-SP Celulares Roubados e Recuperados: Estatísticas e Ações Policiais Recuperação Inesperada Sem grandes expectativas, uma jovem foi surpreendida três meses após ter seu celular roubado. "Meu irmão recebeu uma mensagem no WhatsApp de um número desconhecido, sem foto, informando que meu celular havia sido recuperado. Disseram para eu ir até a Cidade da Polícia, pois estavam organizando a devolução de aparelhos roubados", contou ela em entrevista ao Portal iG. O dispositivo foi recuperado após ser adquirido no mercado paralelo, graças à atuação da Polícia Civil. No entanto, a corporação fluminense não divulgou ao iG o número de celulares roubados e recuperados entre 2024 e 2025, nem detalhes sobre suas estratégias de combate a esse crime. Panorama Nacional: Roubos, Furtos e Recuperação A reportagem do portal IG solicitou aos 26 estados e ao Distrito Federal informações sobre roubos e furtos de celulares entre 2024 e 2025, incluindo taxas de recuperação e medidas adotadas para reduzir esses crimes. Oito estados responderam ao pedido, mas nem todos forneceram dados completos. Entre os que enviaram estatísticas, houve um consenso sobre a queda nos registros de roubos e furtos. O Rio Grade do Norte, foi um dos estados que, segundo apuramos, não enviou dados para fazer a estimativa. Algumas respostas abrangeram períodos mais amplos do que os anos solicitados, como foi o caso do Distrito Federal e do Espírito Santo. Mais de Meio Milhão de Roubos e Furtos Apesar das iniciativas de recuperação, os números permanecem alarmantes: foram registradas mais de 566 mil ocorrências, enquanto apenas 9 mil celulares foram recuperados. Em média, apenas 1,6% dos aparelhos levados por criminosos foram devolvidos às vítimas. A exceção foi o Distrito Federal, onde, dos 16 mil aparelhos roubados, 12 mil foram recuperados, segundo o governo. Contudo, essa estatística pode estar distorcida, pois os números de recuperação abrangem os anos de 2021 a 2024, enquanto os dados de furtos e roubos referem-se apenas a 2024 e 2025. Estatísticas por Estado Para garantir uma análise justa, a reportagem ajustou os números fornecidos. No Distrito Federal, por exemplo, o total de aparelhos recuperados foi dividido pelo período indicado, resultando em uma média de 3 mil por ano. No Espírito Santo, foi considerada a estatística referente ao período de maio de 2023 a maio de 2024. Dados por Estado (em ordem alfabética) Distrito Federal Roubados em 2024: 14.142

Roubados em 2025: 2.010

Recuperados: Média de 3 mil por ano (2021 a 2024)

Relação roubados x recuperados: 1,3%* Espírito Santo Roubados em 2024: 35.059

Roubados em 2025: 5.326

Recuperados: 648 (05/23 a 05/24)

Relação roubados x recuperados: 62% Minas Gerais Roubados em 2024: 44.832

Roubados em 2025: 7.328

Recuperados: 292 em fevereiro e 337 em dezembro

Relação roubados x recuperados: 82% Pernambuco Roubados em 2024: 4.555

Roubados em 2025: 3.960

Recuperados: Não informado Piauí Recuperados: 10.110 (2023 a 2024), média de 5.055 por ano

Relação roubados x recuperados: Não calculável sem os dados completos São Paulo Roubados em 2024: 412.427

Roubados em 2025: 33.714

Recuperados: Não informado Sergipe Roubados em 2024: 3.169

Roubados em 2025: 434

Recuperados: 319 em 2024 e 47 em 2025

Relação roubados x recuperados: 9,8% Ações para Reduzir Roubos e Furtos Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, quase dois celulares são roubados ou furtados por minuto no Brasil. Em 2023, foram registrados cerca de 1 milhão de casos. Em resposta, governos estaduais têm investido na recuperação de aparelhos. São Paulo registrou uma queda de quase 16% entre 2023 e 2024, passando de 490 mil para 412 mil ocorrências. Pernambuco também apontou redução de 15% em janeiro e 11% em fevereiro de 2025. Estratégias Policiais Autoridades identificaram diferentes perfis de criminosos. Em Minas Gerais, por exemplo, o governo aponta que quadrilhas locais atuam na revenda interna, enquanto grupos maiores exportam aparelhos roubados para a África e outras regiões das Américas, dificultando a recuperação. Programas de Recuperação Projeto Recupera (Espírito Santo) Lançado em julho de 2024, o projeto envia mensagens via WhatsApp para quem está com aparelhos roubados, intimando-os a comparecer à delegacia para devolução. Celular Seguro (Ministério da Justiça) Criado em dezembro de 2023, o aplicativo permite o bloqueio remoto de aparelhos e contas bancárias, tornando os celulares menos atraentes para criminosos. Operação Mobile (São Paulo e Rio Grande do Sul) As polícias paulistana e gaúcha intensificaram a fiscalização de estabelecimentos que comercializam celulares usados, verificando IMEIs para coibir a revenda de aparelhos roubados. Considerações Finais Embora os esforços policiais tenham resultado em quedas nas ocorrências de furtos e roubos, a taxa de recuperação de celulares ainda é baixa. A implementação de estratégias tecnológicas, como o bloqueio remoto e rastreamento via IMEI, pode ser crucial para desestimular o mercado ilegal e aumentar a devolução de aparelhos aos proprietários legítimos.

Diário do RN, Jornal do RN, jornal do rio grande do norte, jornais do rio grande do norte, o mais antigo jornal do RN