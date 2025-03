1º Lugar Team Spirit Awards - Equipe - Potibot SESI SENAI

Equipes formadas por alunos das SESI Escola do Rio Grande do Norte se destacaram e ficaram entre as vencedoras do Festival SESI de Robótica 2025, torneio que reuniu 2.500 estudantes no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília. Foram quatro dias de intensas competições, com as provas finais e encerramento neste sábado (15). As escolas do SESI do RN tiveram estudantes que concorreram nas quatro categorias das competições com premiações.

Cinco times formados por estudantes de escolas do SESI do RN ficaram entre as equipes premiadas. A Equipe Volpes, integrada por alunas da SESI Escola Mossoró, conquistou o primeiro lugar em melhor desempenho feminino na categoria F1.

A Equipe SESI SENAI Potibot obteve a primeira colocação na premiação “Team Spirit Awards”, concedida à equipe que se destaca pelo entusiasmo, parcerias e trabalho em equipe, promovendo os objetivos da ‘FIRST’. A Potibot é formada por estudantes da SESI Escola São Gonçalo.

1° Lugar Estrela em Ascensão - Equipe Techno Sertão

A Equipe Carcará Luz, constituída por alunos da SESI Escola São Gonçalo do Amarante, que concorreu na F1 in Schools, obteve o terceiro carro mais veloz da competição.

A Equipe BatTech, formada por alunos da SESI Escola São Gonçalo do Amarante, ficou em primeiro lugar no prêmio Connect Award, entregue à equipe que conseguiu levar, da melhor forma, os valores da FIRST do Festival de Robótica para a sua comunidade.

1° Lugar Connect Award - Equipe BatTech

O primeiro lugar como “Estrela em Ascensão” foi para a Equipe Techno Sertão, também formada por estudantes da SESI Escola São Gonçalo. Esse prêmio celebra a equipe na qual os juízes veem potencial para alcançar grandes resultados no futuro.

Para o presidente da FIERN, Roberto Serquiz, as premiações dos alunos do RN demonstram a qualidade e excelência das escolas do SESI no Estado. “Esse resultado mostra que nossas unidades mantêm uma educação de referência e que a robótica tem motivado estudantes. Isso é positivo, porque é esse tipo de atividade está relacionado com interesse pela ciência, tecnologia e inovação, algo importantíssimo para os jovens”, disse.

Alunos e professores das SESI Escola no RN, que tiveram resultado histórico no torneio nacional de robótica

“O desempenho das equipes do Rio Grande do Norte confirmou que nossos alunos chegaram bem preparados para o torneio. Os estudantes tiveram meses de treinamento, com dedicação e entusiasmo, e aqui no Festival participaram motivados. Isso é muito significativo, porque demonstra que a atividade de robótica das escolas do SESI no Rio Grande do Norte está no caminho certo e são um grande diferencial de nossas unidades”, afirmou Danielle Mafra, superintendente do SESI-RN, que acompanhou as equipes do estado em Brasília.

Equipes desenvolveram robôs no torneio

As competições começaram na quarta-feira (12) e terminaram neste sábado (15), com a participação de jovens de escolas públicas e privadas, classificados nas etapas regionais. O Centro de Convenções Brasil teve a movimentação não só dos competidores, mas também de 25 mil visitantes.

As crianças e adolescentes de 26 estados, durante o Festival, desenvolveram e automatizaram diversos robôs nas provas. Eles podiam ser pequenos robôs de LEGO, carrinhos de Fórmula 1, robôs maiores e até gigantes, com até 1,5m de altura na categoria para ensino médio.

O Torneio de Robótica foi realizado nas seguintes modalidades: FIRST LEGO League (FLL), FIRST Tech Challenge (FTC), FIRST Robotics Competition (FRC) e F1 in Schools (F1).

