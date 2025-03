A Defensoria Pública do Rio Grande do Norte (DPE/RN) emitiu um alerta nesta quarta-feira (12) sobre um golpe em que criminosos utilizam o nome e o brasão da instituição para enganar cidadãos. Os golpistas estão entrando em contato com as vítimas por meio de mensagens de texto e aplicativos de mensagens instantâneas, solicitando depósitos bancários sob falsos pretextos.