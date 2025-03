Os astronautas da NASA são classificados conforme a tabela de cargos do governo dos EUA, geralmente nos níveis GS-12 e GS-13. Isso resulta em uma remuneração anual que varia entre US$ 105.000 e US$ 161.000, dependendo da experiência e das responsabilidades atribuídas.

Roscosmos (Rússia): Os cosmonautas russos têm salários estimados entre US$ 60.000 e US$ 150.000 por ano.

Salário de astronautas em missões prolongadas

Recentemente, os astronautas da NASA Sunita "Suni" Williams e Barry "Butch" Wilmore passaram 286 dias no espaço devido a problemas técnicos na espaçonave Starliner, da Boeing. Durante missões prolongadas, os astronautas recebem um valor adicional para "despesas incidentais", que é de cerca de US$ 5 por dia. Assim, para os 286 dias que passaram no espaço, Williams e Wilmore teriam direito a aproximadamente US$ 1.430 a mais em suas remunerações.