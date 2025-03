Multifacetada, Rosa é embaixadora de Turismo e Hospitalidade da Ânima Educação

O 42º Encontro Nacional da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), maior evento de foodservice do país, vai receber com exclusividade a criadora do primeiro curso de Gastronomia do país. Rosa Moraes é embaixadora de turismo e hospitalidade da Ânima Educação, um ecossistema de polos educacionais gigante e inovador com mais de 18 instituições de ensino superior espalhadas pelo país, dentre eles, a Universidade Potiguar (UnP).

Na apresentação, marcada para quarta-feira (19), Rosa Moraes vai explanar no palco principal sobre os "Sabores do Brasil: Inovação que Resgata e Transforma". A palestra acontece às 14h30, no Centro de Convenções de Natal.

O evento também vai contar com workshops e a Cozinha Show, um espaço onde chefs e especialistas apresentarão receitas ao vivo, explorando técnicas culinárias e discutindo as principais tendências do setor. Rosa é uma das convidadas.

Workshop:

19/03 e 20/03 às 16h

"Saúde Mental no ambiente de trabalho"

Cozinha show:

20/03, das 9h às 10h

Fique Peixe: Do Crudo ao Frido - "Simplicidade Raízes e Afeto na Cozinha Brasileira", comandada pelo professor do curso de Gastronomia da UnP, Warison Alibno, com participação de Rosa Moraes. A apresentação vai explorar a essência do terroir com preparos cheios de sabores e história.

20/03, das 12h às 13h

"Nordeste em Camadas - Baklava com Sotaque Brasileiro". Assinada pelo professor de Gastronomia da UnP, Murilo Vinicio, a apresentação valoriza os ingredientes e influências locais.

As inscrições para o encontro são gratuitas e podem ser feitas pelo site www.encontroabrasel.com.br. As vagas são limitadas. Mais informações sobre a programação no site do evento.

Saiba mais

O primeiro curso de gastronomia do país foi o da Universidade Anhembi Morumbi, em São Paulo, em 1999. Depois disso vieram mais seis estados: no IBMR, Rio de Janeiro; na UNIFACS, Salvador; na UnP, Natal e Mossoró; na Uniritter em Porto Alegre; na FPB, João Pessoa; e na UNIFG em Jaboatão dos Guararapes; um movimento que elevou o nível da educação gastronômica e profissionalizou a área de vez.

Grande apoiadora da educação e de carreiras, Rosa Moraes foi uma espécie de mentora de diversos chefs que estão revolucionando a cozinha brasileira e ganhando o mundo. Mãe de três, pós graduada em gastronomia e apaixonada pelo que faz, também foi (e é até hoje) uma das principais apoiadoras do projeto social Gastromotiva, que promove a transformação social através da gastronomia.

Recentemente, ela tornou-se presidente para o Brasil do The World's 50 Best Restaurants e do Latin America's 50 Best Restaurants. Rosa estreou como jurada do Iron Chef Brasil, reality gastronômico que ganhou uma versão nacional na Netflix em 2022. E sobre toda essa trajetória - e as constantes descobertas que segue fazendo em suas viagens pelo Brasil e pelo mundo - que Rosa conta na sua coluna de lifestyle na Vogue Brasil.