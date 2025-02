Durante o período carnavalesco, os shoppings de Natal terão horários diferenciados. As lojas e quiosques funcionarão das 15h às 21h, enquanto as praças de alimentação e lazer estarão abertas das 11h às 22h. O cinema manterá sua programação normal.

Comércio de Rua

As lojas do comércio de rua, especialmente no Alecrim e na Cidade Alta, fecharão no domingo e na terça-feira de Carnaval. Na segunda-feira, o funcionamento será opcional, e na quarta-feira de Cinzas, as atividades retornarão a partir do meio-dia.