Foto: Reprodução PMS

Desabamento na Igreja de São Francisco, em Salvador, deixa uma vítima fatal e seis feridos

A Igreja de São Francisco, localizada no Centro Histórico de Salvador, foi cenário de uma tragédia na tarde desta quarta-feira (5). Parte do teto desabou, resultando na morte de uma turista e deixando outras seis pessoas feridas.

Quem são as vítimas?

A vítima fatal foi identificada como Giulia Panchoni Righetto, de 26 anos, natural de Ribeirão Preto (SP). A Polícia Civil da Bahia, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, está conduzindo as investigações sobre o caso.

Imagem: Reprodução redes Sociais

Os nomes e o estado de saúde dos feridos não foram divulgados, mas a Defesa Civil informou que eles sofreram apenas ferimentos leves.

O que causou o desabamento?

As causas do colapso ainda são desconhecidas. Segundo a Defesa Civil de Salvador, a estrutura cedeu enquanto o templo estava aberto para visitação de turistas e fiéis.

A Polícia Técnica da Bahia deve concluir ainda hoje a perícia para esclarecer os fatores que levaram ao desabamento. Além disso, a Polícia Federal foi acionada para auxiliar nas investigações, com o objetivo de coletar informações detalhadas sobre o ocorrido.

Imagem: Reprodução: Flipar / IG

Quem é responsável pela manutenção da igreja?

De acordo com uma nota conjunta do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e do Ministério da Cultura, a Ordem Primeira de São Francisco é a responsável pela manutenção do local.

Houve alguma vistoria recente?

O frei responsável pela igreja havia solicitado, na última segunda-feira (3), uma vistoria do Iphan, que estava programada para ocorrer na quinta-feira (6). O órgão confirmou essa informação em nota oficial.

O Iphan também informou que, em maio de 2022, emitiu um auto de infração contra a Província Franciscana de Santo Antônio do Brasil - Comunidade Franciscana da Bahia, devido à degradação da igreja por falta de manutenção e conservação. O órgão destacou ainda que não recebeu alertas sobre riscos estruturais por parte da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros ou outras entidades responsáveis pela segurança patrimonial.

O que diz a administração da igreja?

A Província Franciscana de Santo Antônio do Brasil e a Comunidade Franciscana da Bahia divulgaram uma nota lamentando o ocorrido e se solidarizando com os afetados pela tragédia.

"Neste momento de imensa dor, unimo-nos em oração pela vítima fatal, seus familiares e todos os atingidos por essa tragédia. Os feridos estão recebendo os cuidados necessários, e as autoridades competentes foram acionadas para investigar as causas do ocorrido e tomar as medidas cabíveis para garantir a segurança do local", declarou a administração da igreja.

Qual a importância da Igreja de São Francisco?

A Igreja de São Francisco é um dos principais monumentos históricos de Salvador, tombado pelo Iphan e reconhecido pela Unesco como parte do patrimônio mundial. Construída entre os séculos XVII e XVIII, a edificação é uma das mais ricas expressões do barroco brasileiro, apresentando também elementos do rococó e do neoclássico.

Seu interior é decorado com talha dourada, esculturas e azulejos históricos, sendo um dos principais pontos turísticos da capital baiana.

Há outros imóveis históricos em risco?

Dados do projeto Casarões, da Defesa Civil de Salvador, indicam que cerca de 2,7 mil imóveis históricos na cidade estão em situação de risco. Desse total, aproximadamente 15% apresentam risco alto ou muito alto de desabamento ou incêndio.

As áreas mais afetadas incluem bairros como Pelourinho, Comércio, Santo Antônio, Barbalho, Soledade, Barroquinha, Baixa dos Sapateiros e Saúde.

O que dizem as autoridades?

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a tragédia em suas redes sociais e expressou solidariedade à família da vítima e aos feridos.

"Com tristeza e pesar, soube do desabamento do teto da Igreja e Convento de São Francisco de Assis, em Salvador, que resultou em uma vítima fatal e deixou outras seis pessoas feridas", declarou Lula.

O presidente também abordou a necessidade de mais investimentos na preservação do patrimônio histórico, destacando que é preciso garantir recursos financeiros para a manutenção de edificações tombadas, evitando que tragédias como essa se repitam.