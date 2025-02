O médico oftalmologista Araken Britto de Souza faleceu na manhã desta segunda-feira (24) após ser atropelado por um caminhão no bairro Tirol, Zona Leste de Natal. O acidente ocorreu por volta das 5h40, na Avenida Salgado Filho, em frente ao Hospital Walfredo Gurgel, enquanto Araken pedalava com um grupo de ciclistas.

De acordo com o delegado Alexsandro Gomes, o motorista do caminhão, devidamente habilitado, permaneceu no local e foi submetido ao teste do bafômetro, que resultou negativo. "Os ciclistas estavam deslocando perfilados, em cinco, e a vítima estava na posição quatro. O ciclista que estava atrás dele diz que viu o caminhão se movimentando de forma estranha e parece que tocou talvez o ombro desse ciclista. Ele se desequilibrou e acabou, na queda, projetando o corpo para o lado do caminhão. Um dos pneus traseiros parece que passou por cima da cabeça dele", explicou o delegado.

Araken Britto morreu no local, antes da chegada do socorro médico. O Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) foi acionado para realizar a perícia e recolher o corpo para exames necroscópicos. O motorista foi conduzido à delegacia para prestar depoimento e deverá responder por homicídio culposo. "Ele vai responder pela modalidade simples, então a gente vai arbitrar fiança e vamos ver se ele vai efetuar o pagamento, para poder responder em liberdade", afirmou o delegado.

Para auxiliar nas investigações, a polícia está coletando imagens de câmeras de segurança de imóveis próximos que possam ter registrado o acidente.

Araken Britto de Souza era servidor da Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap) desde 2014. Atuou por oito anos no Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel e, desde 2022, integrava a Organização de Procura de Órgãos, na área de doações de córneas. Também trabalhava no Hospital Universitário Onofre Lopes.

Em nota, a Sesap lamentou a morte do médico: "Toda a Sesap envia aos familiares, amigos e companheiros de trabalho de Araken seu mais profundo pesar e solidariedade neste momento de tristeza". A Associação Médica do Rio Grande do Norte também manifestou pesar pelo falecimento do oftalmologista: "Manifestamos nossa solidariedade à família, amigos e colegas de profissão neste momento de dor. Que encontrem conforto nas lembranças e no legado que ele deixa".

Nas redes sociais, Araken compartilhava orientações sobre saúde ocular e demonstrava sua paixão pelo ciclismo e outros esportes de aventura, publicando imagens de competições e passeios realizados com amigos.