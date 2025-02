Outro destaque é o Complexo Viário 15 de Março, que conectará as BRs 110 e 304. Com um aporte de R$ 89,3 milhões, o projeto abrange 8 km de rodovia, uma ponte de 140 metros sobre o Rio Mossoró, ciclovia, calçadão e iluminação em LED.

O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, apresentou na Câmara Municipal os planos para 2025, incluindo a duplicação da ponte do Alto de São Manoel, com investimento de R$ 12 milhões. A primeira etapa já foi concluída, e a segunda está prevista para antes do Mossoró Cidade Junina.

Na área da saúde, serão entregues 15 Unidades Básicas de Saúde e concluída a Policlínica no Grande Alto de São Manoel no segundo semestre de 2025. O investimento totaliza mais de R$ 10 milhões, contemplando obras e equipamentos. A Policlínica oferecerá diversas especialidades médicas, como cardiologia, oftalmologia e ortopedia.

Reformas nos Mercados Públicos

As obras no Centro Comercial estão em fase final, com previsão de conclusão até maio, visando atender os turistas do Mossoró Cidade Junina. Dos 315 boxes previstos, 80 já foram entregues. O Vuco-Vuco também passa por revitalização, com a maioria dos boxes já disponíveis e os restantes em finalização.