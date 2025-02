A secretária adjunta de Saúde do Rio Grande do Norte, Leidiane Queiroz, informou que o centro cirúrgico da ala ortopédica do Hospital Regional Alfredo Mesquita Filho, em Macaíba, está passando por ajustes finais para iniciar as operações. Inaugurada em 7 de fevereiro, a unidade faz parte do plano governamental de criar "barreiras ortopédicas" para desafogar o Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, em Natal. Até o momento, apenas procedimentos simples foram realizados, enquanto as cirurgias aguardam a conclusão dos ajustes necessários.