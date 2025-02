Foto: Pedro Trindade/Inter TV Cabugi

Um detento da Penitenciária Estadual Rogério Coutinho Madruga, localizada em Nísia Floresta, região metropolitana de Natal, foi autuado em flagrante nesta sexta-feira (21) após oferecer R$ 50 mil a policiais penais para que facilitassem a entrada de um celular em sua cela.

De acordo com a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária (Seap), o incidente ocorreu durante a contagem matinal dos presos no Pavilhão 1 da unidade. O detento, de 28 anos, inicialmente abordou um dos policiais penais com a proposta ilícita. Outros dois agentes se aproximaram, e o preso reiterou a oferta sem demonstrar constrangimento.

Após a tentativa de suborno, o detento recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 25ª Delegacia de Polícia Civil em Nísia Floresta, onde foi autuado por corrupção ativa. Conforme o Artigo 333 do Código Penal Brasileiro, oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para que este pratique, omita ou retarde ato de ofício pode resultar em pena de até 8 anos de reclusão e multa.

O preso, considerado de alta periculosidade, possui condenações por tráfico de drogas e homicídios. Após a autuação e realização de exame de corpo de delito, ele retornou à penitenciária e foi submetido a sanções disciplinares pela direção da unidade.

Em 2024, o Rio Grande do Norte registrou a apreensão de 14 celulares em unidades prisionais, o menor número entre os estados do Nordeste, segundo dados da Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN). A Seap atribui esse resultado a medidas como revistas periódicas realizadas por policiais penais e ao uso de tecnologias como pórticos detectores de metais e scanners corporais de raios-X.