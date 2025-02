Foto: Reprodução Pexels

Em fevereiro de 2025, diversos produtos e serviços registraram aumentos significativos de preço, impactando o orçamento dos consumidores brasileiros. Entre os principais itens que sofreram reajuste estão o café, as mensalidades escolares e a conta de luz.

Aumento no Preço do Café

O café, bebida tradicional na mesa dos brasileiros, apresentou um aumento expressivo nos últimos anos. Em janeiro de 2020, o quilo do café torrado e moído custava, em média, R$ 16,78. Já em janeiro de 2025, esse valor saltou para R$ 56,07, representando um aumento de aproximadamente 234%.

Reajuste nas Mensalidades Escolares

Com o início do ano letivo, as mensalidades escolares também sofreram reajustes. Em 2025, itens de material escolar podem ficar até 9% mais caros, refletindo diretamente no custo total da educação.

Conta de Luz Mais Cara

A energia elétrica foi outro serviço que teve aumento em fevereiro. A alíquota do ICMS sobre combustíveis, que impacta diretamente no custo da energia, sofreu reajuste, elevando o preço final para o consumidor.

Esses aumentos refletem a conjuntura econômica atual e afetam diretamente o poder de compra das famílias brasileiras, exigindo maior planejamento financeiro para equilibrar o orçamento doméstico.