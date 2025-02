Imagem: reprodução redes sociais / Metrópoles

A Polícia Federal (PF) concluiu o inquérito da Operação 18 Minutos, que investigou um esquema de venda de sentenças no Tribunal de Justiça do Maranhão.

O relatório final, com 174 páginas, resultou no indiciamento de 23 pessoas, incluindo três desembargadores, dois juízes, sete advogados e servidores do Tribunal. O documento foi encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Entre os indiciados estão a desembargadora Nelma Celeste Sousa Silva Sarney Costa, cunhada do ex-presidente José Sarney, e os desembargadores Antônio Pacheco Guerreiro Junior e Luiz Gonzaga Almeida Filho. Também foram indiciados os juízes Alice de Sousa Rocha, Cristiano Simas de Sousa e o ex-juiz Sidney Cardoso Ramos.

A operação, deflagrada em agosto de 2024 por determinação do STJ, resultou no bloqueio de bens e no afastamento de vários envolvidos de suas funções públicas.

O caso está sob a relatoria do ministro João Otávio de Noronha, que analisará o relatório e decidirá os próximos passos, incluindo a possibilidade de oferecimento de denúncias pelo Ministério Público.