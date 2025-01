Foto: Augusto César Gomes/g1

O prefeito de Natal, Paulinho Freire (União Brasil), iniciou seu mandato em 1º de janeiro de 2025, após ser eleito com 55,34% dos votos válidos em outubro de 2024. Durante a campanha, Freire apresentou um plano de governo com compromissos em diversas áreas, que serão monitorados nos próximos quatro anos.

Educação

Entre as promessas, destaca-se o programa "Fila Zero", que visa eliminar a espera por vagas nas creches municipais. Além disso, o prefeito pretende implantar quatro escolas de educação em tempo integral, ampliando as oportunidades para os estudantes da capital potiguar.

Mobilidade Urbana

Freire comprometeu-se a realizar a licitação do transporte público de Natal, um processo aguardado há quase uma década, com o objetivo de melhorar a qualidade e eficiência do serviço para a população.

Infraestrutura e Habitação

O plano de governo inclui a construção de pelo menos 3 mil moradias para famílias de baixa renda, visando reduzir o déficit habitacional na cidade. Na área esportiva, o prefeito planeja construir dois complexos de arena na orla, incentivando a prática de esportes e o turismo local.

Segurança e Serviços Públicos

Entre as medidas anunciadas, está a realização de concurso público para a Guarda Municipal, reforçando a segurança na cidade. Além disso, Freire propôs a construção de um crematório público, ampliando os serviços funerários oferecidos à população.

O portal g1 acompanhará o andamento dessas e de outras promessas ao longo do mandato, avaliando o cumprimento dos compromissos assumidos pelo prefeito.