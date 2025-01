Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta terça-feira (14) o programa Mais Professores, inspirado no Mais Médicos, com o objetivo de valorizar e qualificar docentes da educação básica, além de incentivar a formação de novos profissionais.

Iniciativas do Programa

Entre as medidas, destaca-se a criação de uma bolsa para estudantes de licenciatura, semelhante ao programa Pé-de-Meia, que oferece suporte financeiro a alunos de baixa renda. A participação estará vinculada ao desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), sendo necessário atingir uma pontuação mínima para elegibilidade.

Declarações Oficiais

O ministro da Educação, Camilo Santana, enfatizou a importância do programa para o reconhecimento e valorização dos professores no Brasil, especialmente na educação básica. O presidente Lula já havia manifestado anteriormente a intenção de criar incentivos para a carreira docente, destacando a necessidade de tornar a profissão mais atrativa.

Objetivos do 'Mais Professores'

O programa busca suprir a carência de profissionais em regiões de difícil acesso, melhorar a qualidade da educação e promover o reconhecimento da importância do magistério na sociedade brasileira.