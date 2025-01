Foto: Reprodução Instagram

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta sexta-feira (10) a doação de R$ 1.013 para a campanha de quitação da dívida da Arena Corinthians. Em vídeo publicado nas redes sociais, Lula exibiu o comprovante da transferência realizada via PIX e aproveitou para desmentir informações falsas sobre uma suposta taxação dessa modalidade de pagamento.

"Eu vou fazer o meu PIX para o Corinthians. Vou doar R$ 1.013 para ajudar o Corinthians a resolver o problema da sua dívida. Eu estou junto da torcida do Corinthians, porque eu acredito no PIX, no governo, e nós não vamos taxar", afirmou o presidente.

A campanha de arrecadação foi iniciada pela torcida organizada Gaviões da Fiel com o objetivo de quitar a dívida referente à construção do estádio, inaugurado em 2014. Até o momento, a iniciativa já conseguiu quitar 18 parcelas da dívida. Outros nomes de destaque, como o ministro do STF Alexandre de Moraes, também contribuíram para a campanha.

No vídeo, Lula reforçou que o governo não pretende taxar as transações realizadas via PIX, classificando as informações sobre uma possível cobrança como "fake news". "Tem uma quantidade enorme de mentiras, desde ontem, em todas as redes sociais, dizendo que o governo vai taxar o PIX. Eu quero provar que é mentira. O governo não vai taxar o PIX. O que nós podemos fazer é fiscalizar para evitar lavagem de dinheiro", declarou.