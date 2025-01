Foto: Correios (Agência Brasil)

A Receita Federal ampliou seu monitoramento sobre operações financeiras, incluindo agora transações realizadas pelos Correios. A partir de agora, a estatal deverá reportar à Receita as compras de dólares efetuadas por seus clientes.

Novas exigências do Fisco

Essa medida faz parte de um conjunto de novas regras estabelecidas pelo Fisco, que visam aumentar o fornecimento de dados por instituições financeiras e, consequentemente, aprimorar o monitoramento fiscal. O objetivo é reforçar o controle sem afetar o sigilo bancário ou gerar tributos extras.

Impacto nos serviços dos Correios

Além das operações de câmbio, os Correios também deverão reportar outras transações financeiras realizadas por meio de seus serviços. Essa ampliação no monitoramento busca aumentar a fiscalização sobre diversas operações financeiras, garantindo maior transparência e conformidade com as obrigações fiscais.