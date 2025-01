Divulgação "Ainda Estou Aqui" - Reprodução Instagram @seltonmello

O filme brasileiro "Ainda Estou Aqui" alcançou um marco inédito ao ser indicado em três categorias no Oscar 2025: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz para Fernanda Torres.

Indicações de Destaque

Dirigido por Walter Salles, "Ainda Estou Aqui" é o primeiro filme nacional a ser nomeado para Melhor Filme na história do Oscar. A atuação de Fernanda Torres, que já havia sido reconhecida com o Globo de Ouro, também foi destacada com uma indicação ao prêmio de Melhor Atriz.

Repercussão Nacional

A notícia gerou celebrações em todo o país. O presidente Lula expressou seu entusiasmo nas redes sociais, afirmando: "A turma de 'Ainda Estou Aqui' já pode pedir música. Três indicações ao Oscar: Melhor Filme Estrangeiro, Melhor Atriz e, olha, MELHOR FILME."

Concorrentes na Premiação

Na categoria de Melhor Filme, "Ainda Estou Aqui" concorre com produções de destaque como "Emilia Pérez", que lidera com 13 indicações, "The Brutalist" e "Wicked".

Cerimônia de Premiação

A 97ª edição do Oscar está programada para ocorrer em 2 de março de 2025, no Dolby Theatre, em Los Angeles, com apresentação de Conan O'Brien.